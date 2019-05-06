هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلمي العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، في رسالة نشرها البيت الأبيض في بيان على موقعه الرسمي.

وقال ترامب في بيان البيت الأبيض، أمس الأحد: "أتوجه بأطيب التهاني لكل المسلمين، الذين يستقبلون شهر رمضان"، مضيفا: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تشاركني توجيه التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة شهر رمضان".

وتحدث ترامب عن استغلال شهر رمضان ليكون فترة لتبادل الود بين الناس وبعضهم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمكن الناس من تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".