أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، أنه جرى تعديل في رزنامة الاختبارات للفصل الثالث للسنة الدراسية 2018/2019 للأطوار الثلاثة.

وحسب بيان الوزارة الموجه لمديرات التربية الوطنية، فان الاختبارات للمرحلة الابتدائية فيما يخص السنة الأولى، الثانية والثالثة والرابعة ستكون ابتداء من يوم الأحد 19 ماي، أما السنة الخامسة ستكون الأمتحانات أيام 14و 15 و16 ماي .

وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بمرحلة التعليم المتوسط، السنة الأولى، الثانية والثالثة ستكون الاختبارات ابتداء من يوم الأحد 19 ماي 2019، وأما السنة الرابعة ستكون أيام 14، 15 و16 ، وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي السنة الأولى والثانية حددت الامتحانات ابتداء من 19 ماي والسنة الثالثة ابتداء من 12 إلى 16 ماي .

وحددت الوزارة تاريخ الاختبارات الإستدراكية بالنسبة للأطوار الثلاثة ابتداء من يومي 23 و24 جوان 2019.

وأشارت الوزارة إلى استغلال الفضاءات الزمنية المتاحة جراء هذا التعديل لكل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية،للقيام بالتصحيح الجماعي، والاختبارات ومواصلة التحضير للامتحانات المدرسية بالنسبة للمترشحين لها .

وللاختبارات الاستدراكية بالنسبة للتلاميذ المعنيين وكذا تنظيم مراجعة الدروس تدعيمية ومذاكرة في مجموعات ومرافقة مفرّدة عند الاقتضاء .