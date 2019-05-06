أكد وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الإثنين، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان، تم مضاعفة عدد الأسواق حيث وصلت إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية.

وأضاف جلاب،أنه لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة بـ866 سوق فقط ،قررنا تغطية هذا العجز،وخلق 587 سوق باريسي وجواري سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب لاسيما الذين يمارسون التجارة الموازية حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل.

وأوضح الوزير،أنه تم إعداد ورشة لوضع آليات وقوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت خلال شهر رمضان الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والإمكانيات اللازمة ، إلى جانب التشاور مع الجمعيات الفاعلة في الميدان.

وذكر أنه من بين الأحكام التي تم تبنيها تحسبا للشهر الكريم ، تلك التي تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح ومراقبة صارمة للأسعار .

وأبرز سعيد جلاب أن أحد هذه الأحكام ساهمت في ضرب أسعار بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب قوي بما في ذلك بعض الخضروات واللحوم والفواكه المجففة مضيفا أن أسعار المضاربة التي نشرها التجار مردها العدد القليل للأسواق (866 للبلد بأكمله )،وهو ما يجب أن يكون مضروبا في 10 على حد قوله .