أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي في تويتر، غياب المصري محمد صلاح نجم الريدز عن مباراة برشلونة المرتقبة غدا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض صلاح لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل أول أمس، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عندما اصطدم بحارس الفريق المنافس، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، ليسقط أرضا، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب ليخرج محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ73 من زمن اللقاء.