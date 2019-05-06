أعلن مسؤولون فلسطينيون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بدأ سريانه فجر اليوم الإثنين بعد ثلاثة أيام من الغارات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين إلى جانب تدمير المنشآت الاقتصادية في القطاع.

وفي أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، والذي بدأ سريانه في الساعة 4:30 صباحا، ساد هدوء نسبي قطاع غزة بعد أن توقفت أصوات الانفجارات التي كان يسمع دويها طوال اليومين الماضيين.

وجاء وقف اطلاق النار وسط دعوات دولية لوقف التصعيد ومطالبة السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي التدخل العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي فيما طالبت القيادة الفلسطينية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين فلسطينيين تأكيدهم "التوصل لاتفاق لإطلاق النار لإنهاء التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والأراضي المحتلة".