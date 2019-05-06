تعرض طالب يدرس بكلية العلوم الإقتصادية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، أمس، لاعتداء بالسلاح الأبيض بداخل الحرم الجامعي بـ"حسناوة" من قبل طالب جامعي.

حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو الحادث المؤسف الذي كاد أن يودي بحياة طالب جامعي وقع زوال أمس بإحدى قاعات الدراسة بكلية اللغات بجامعة حسناوة، حيث قام طالب باعتداء على أخر بالسلاح الأبيض نقل إثرها إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو، حيث تلقى العلاج وغادره زوال اليوم الإثنين.