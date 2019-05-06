أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاثنين ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،أوقفت يوم 05 ماي 2019 ببشار، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت82.7 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين 02 سياحيتين، فيما ضبطت مفرزة أخرى، شخصا بحوزته كيلوغرام واحد من نفس المادة بعين تموشنت.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (05) منقبين عن الذهب وحجزت (29) مولدا كهربائيا و(17) مطرقة ضغط و(03) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى معدات تفجير، في حين تم توقيف (14) مهاجر غير شرعي بتمنراست.