تم العثور، مساء أمس الأحد، ببلدية مرصد (34 كلم شمال تبسة)، على جثة شخص عليها آثار ضرب، حسب ما عم اليوم الإثنين من مصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم العثور على جثة الضحية بموقع ورشة لإنجاز سكن فردي خاص إثر تقدم شخص يبلغ من العمر 68 سنة ببلاغ لدى مصالح الشرطة بأمن دائرة مرسط.

وأضاف، أن عناصر الشرطة وعند اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنقلوا إلى عين المكان حيث وجدوا الجثة، مشيرا إلى أنه وبعد معاينة الطبيب المناوب بالمستشفى المحلي تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، عليها آثار الضرب بواسطة آلة حادة، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم التعرف على هوية الضحية الذي يقيم بذات البلدية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا معمقا لتحديد أسباب وملابسات القضية بدقة.