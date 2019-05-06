هنأت اليوم النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز كل العمال الذين لبوا النداء و شاركوا بقوة في الإضراب العام ليومه الأول من أجل تحقيق المطالب الشعبية لتنحية عبد القادر بن صالح و بدوي نور الدين.

و قالت النقابة في بين لها تلقت الخبر نسخة منه أن "الحراك الشعبي في مرحلة خطيرة جدا و هناك إرادة قوية للإلتفاف على مطالبه الشرعية و واجب الآن على كل العمال الجزائريين أخذ زمام المبادرة لكي نتفادى خطف الوطن مرة أخرى بعدما أن قاربنا على تحريره".

و أضافت "لقد دعونا لهذا الإضراب العام إيمانا منا بدور العمال المفصلي للضغط على بن صالح عبد القادر و دفعه للإستقالة و إنهاء الأزمة و كذلك مساندة للطلبة الجزائريين الذين بقوا لوحدهم في الميدان يكافحون من أجل الوطن".

كما أشارت النقابة أن نسب الاستجابة وطنيا وصلت إلى 51,56 % في كل القطاعات و الولايات و قد ساهمت في هذه النسبة 29 ولاية مشاركة في الإضراب بأعلى نسبة استجابة لولاية البويرة التي تبقى دائما في طليعة الولايات المناضلة ضد العصابة.

و دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز، مرة الثانية، عمال المطارات و الموانئ و البنوك للاستفاقة و المساهمة في إضراب القناعات و عدم الالتفات للتهديدات و التخويف.

كما شكرت التجار و عمال النقل الذين ساهموا في هذا الإضراب العام حسب البرامج التي أعلنت عنه و ذكرت أن "التجار ساهموا شاركوا بنسبة 90% في الإضراب و أغلقوا محلاتهم حتى الساعة 13:00 مساءا ، أما وسائل النقل فقد شارك أصحابها بنسبة 40% وطنيا و مثلما كان مبرمجا بدأو العمل على الساعة 12:00 مساء"ا.

و ختمت النقابة بيانها بالتذكير بأن الإضراب مستمر ليومه الثاني نهار الغد الثاني من رمضان الذي سترتفع نسب المشاركة فيه الضغط مستمر حتى استرجاع السيادة الشعبية.