"دعوة بن صالح مؤامرة على الشعب الجزائري"

أخبار الوطن
6 مايو 2019 () - س.أ
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اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار من أجل إجراء رئاسيات 4 جويلية بـ”المؤامرة على الشعب الجزائري”.

وصرح جاب الله، اليوم،  لوسائل إعلامية أن جبهة العدالة و التنمية رفضت دعوة بن صالح للحوار وسترفضها اليوم كذلك”. و أضاف منتقدا بن صالح: ” أتعجب من شخص لم يحضر للجلسة التي دعا إليها سابقا بأن يطالب بالحوار من أجل إجراء الانتخابات في موعدها”. 

و أكد أن خرجة بن صالح أمس الأحد، ما هي إلا تأكيد على الفشل في تسيير الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري، مضيفا ” لازال البعض يحتقر الشعب الجزائري رغم أنه أظهر وعيا كبيرا”.

وتوقع جاب الله استمرار الحراك الشعبي الذي وصل لجمعته الـ11، موضحا في هذا السياق ” ليس هنالك أي خيار من أجل تحقيق كل المطالب التي رفعها، لأن مثل هذه دعوات لا تخدمه إطلاقا”.

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الرئاسيات

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