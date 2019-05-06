اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار من أجل إجراء رئاسيات 4 جويلية بـ”المؤامرة على الشعب الجزائري”.

وصرح جاب الله، اليوم، لوسائل إعلامية أن جبهة العدالة و التنمية رفضت دعوة بن صالح للحوار وسترفضها اليوم كذلك”. و أضاف منتقدا بن صالح: ” أتعجب من شخص لم يحضر للجلسة التي دعا إليها سابقا بأن يطالب بالحوار من أجل إجراء الانتخابات في موعدها”.

و أكد أن خرجة بن صالح أمس الأحد، ما هي إلا تأكيد على الفشل في تسيير الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري، مضيفا ” لازال البعض يحتقر الشعب الجزائري رغم أنه أظهر وعيا كبيرا”.

وتوقع جاب الله استمرار الحراك الشعبي الذي وصل لجمعته الـ11، موضحا في هذا السياق ” ليس هنالك أي خيار من أجل تحقيق كل المطالب التي رفعها، لأن مثل هذه دعوات لا تخدمه إطلاقا”.