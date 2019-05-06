قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده لن تقبل باستمرار الخسائر التي تتكبدها في تجارتها مع الصين، التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنويا.

كتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "الولايات المتحدة ظلت تخسر لسنوات ما بين 600 و800 مليار دولار على الصعيد التجاري"، مضيفا، "مع الصين، نخسر 500 مليار دولار، ولن نقبل بذلك بعد الآن".

وأعلن ترامب، أمس الأحد، أنه سيزيد من قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية بشأن بعض القضايا التجارية خلال 90 يوما، فإن الرسوم سترتفع إلى 25 بالمئة. من جانبها، وافقت الصين على شراء كمية "بالغة الأهمية" من السلع الزراعية وغيرها من السلع من الولايات المتحدة للحد من اختلال الميزان التجاري.

يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بعد الـسادس من جويلية عام 2018 مع دخول فرض رسوم جمركية متبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنوياً.

من جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.