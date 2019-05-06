أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل في تاريخ إجراء اختبارات الفصل الثالث من السنة الدراسية 2018-2019، ويشمل التعديل كافة الأطوار الدراسية على أن تجرى أولى الاختبارات يوم 19 ماي ، فيما تجرى الامتحانات الاستدراكية يومي 23 و 24 جوان المقبل .

وفصلت وزارة التربية في منشور على صفحتها على الفايسبوك كل تواريخ الخاصة بالاختبارات.

و أوضحت أن امتحانات الخاصة بكل الأطوار سيشرع في إجراءها ابتداء من 19 ماي الجاري فيما سيمتحن التلاميذ في القسمين النهائيين للابتدائي والمتوسط ابتداءا من 14 و15 و16 ماي، ليمتحن التلاميذ المقبلون على امتحان البكالوريا في فصلهم الثالث يومي 12 إلى 16 ماي .

وقدمت الوزارة في منشورها توجيهات للمؤسسات التربوية من اجل أن تستغل الفضاءات الزمنية المتاحة جراء التعديل لكل مستوى ولكل مرحلة تعليمية للقيام بالتصحيح الجماعي للاختبارات والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية للمرشحين لها والاختبارات الاستدراكية للتلاميذ المعنيين ، وكذا تنظيم ومراجعة وتقديم دروس تدعيمي والمذاكرة في مجموعات ومرافقة مفردة عند الاقتضاء .