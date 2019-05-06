أطلقت مؤسسة تسيير ميترو الجزائر (صاحبة المشروع) اليوم الاثنين التجارب التقنية الأولى للمصعد الهوائي لمدينة تيزي وزو.

و تأتي هذه التجارب التي أجريت بين كل من المحطة المتعددة الوسائط في كاف النعجة (بوهينون بالمخرج الجنوبي الغربي للمدينة) ومحطة متوسطة بابوش (وسط المدينة)، حسب القائمين على المشروع قبل التشغيل الجزئي لوسيلة النقل هذه.

و خلال هذه التجارب، تقرر إزاحة عمودين كهربائيين من شأنهما أن يعيقا التشغيل الجيد للمشروع.

و سيسمح هذا الشطر الأول الذي يمتد على طول 5ر2 كيلومتر و يضم 4 محطات و 65 مركبة بنقل حوالي 2.400 مسافر في الساعة الواحدة في كل خط.

من جهة أخرى، تتواصل الأشغال في الشطر الثاني من المشروع الذي يربط محطة متوسطة بابوش (بالقرب من مقر الولاية) بضريح سيدي بلوا بتجنيد أربع شركات.

و يشمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإنتاجية ب 7ر8 مليار ديناري محطتي مغادرة و وصول (بوحينون و رجوانة) وأربع محطات وسيطة على مستوى كل من المدينة الجديدة وملعب 1 نوفمبر و المقر الرئيسي للولاية (متوسطة بابوش) ومستشفى بلوا.

و سيتم توفير النقل من محطة بوحينون إلى مستشفى بلوا في رجوانة بواسطة المصعد الهوائي, بينما سيتم من هذا المستشفى إلى ضريح سيدي بلوة الذي يقع على ارتفاع 750 مترًا فوق مستوى سطح البحر، عن طريق التلفيريك.

و عرفت أشغال هذا المشروع، الذي تم بعثه سنة2013 و كان من المقرر تسليمه في نهاية عام 2017 تأخرا كبيرا و يرجع ذلك أساسًا إلى موقع بعض الأعمدة وبطء عمليات تعويض الملاك لأراضيهم التي تمت مؤخرا.