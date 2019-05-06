لم تتوقف زميلة من التلفزيون الجزائري “بنت الصحراء” في لوم الإعلام الوطني وراحت تؤكد، في حصة تلفزيونية قبل يومين، أن الصحافة الجزائرية، العمومية والمستقلة، لم تعط مواطنينا في الصحراء الكبرى حق نقل معاناتهم وانشغالاتهم، بل ظلت هذه الصحافة، حسب الزميلة دائما، “تنقل تلك الصور النمطية للصحراء وأهلها، من خيمة ورجل أزرق وشاي وعيد الزربية ومناظر خلابة و.. و..”. لكن ما لم تقله الزميلة بنت الصحراء أن “الخبر” مثلا تفرد صفحة يومية لولايات الجنوب، تنقل فيها مشاكل الناس وانشغالاتهم، كما تفرد مساحة يومية للفرق الرياضية التي تنشط في الجنوب الكبير، بل أقام مجمّع “الخبر” مطبعة مستقلة له هناك. فهل تستدرك الزميلة “بنت الصحراء” وتعطي لكل ذي حق حقه؟