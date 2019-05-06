أصدر وزير التربية المرفوض شعبيا مؤخرا تعليمة “غريبة” إلى المتوسطات تتضمن تدريس أربعة دروس جديدة في مادة التربية الوطنية لسنوات الرابعة متوسط، وهو ما احتار له الأساتذة ومفتشو المادة، خاصة أن هذه الدروس وصلت تعليمتها قبل أسبوع من بداية امتحانات الفصل الثالث التي تنطلق الأحد المقبل، ساعات بعد وصول تعليمة أولى خاصة بتقديم اختبارات الفصل الثالث. والسؤال المطروح هل تدخل هذه الدروس في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أم لا؟ المهم أن حالة من التذمر والاستياء تسود مدرسي ومفتشي هذه المادة، معتبرين أن ما حدث استهزاء بالمادة وبالهوية الوطنية التي تدرسها هذه المادة، كما أن ما حدث عربون العشوائية في التسيير.