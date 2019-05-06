حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الإثنين النظام من القيام بأي "انقلاب" عشية تأكيد بن صالح بإجراء انتخابات رئاسية في الآجال المحددة.

و جاء في بيان للرابطة نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن "الشكوك تزول يوم بعد يوم و أن معالم الانقلاب تتضح بعد خطاب بن صالح الرئيس المؤقت للدولة. و أضافت أن النظام بتشكيلته المرفوضة من طرف الشارع قرر الذهاب إلى رئاسيات".

كما أكدت أن الرابطة، التي تجندت منذ انتفاضة 22 فيفري 2019 السلمية من أجل تحقيق التغيير الجذري للنظام، أنها لم تتوقف عن مطالبة النظام بالرد ايجابيا و بدون تعطيل لكل مطالب الشعب الشرعية.

و حذرت الرابطة أيضا من أي محاولة لإجهاض هذا التجند السلمي الرائع الذي أعاد الأمل للشعب وسمح له أن يلد من جديد.

و ذكرت، في هذا الإطار، أن "كل استعمال للقوة ضد الشعب السلمي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا و سيجر البلاد إلى وضع أكثر خطورة".

و ختمت الرابطة بيانها الممضى من طرف سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة، بدعوة النظام الحقيقي المجسد في الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب و بمساعدته و مصاحبته للمرحلة الانتقالية التي ستسيرها مؤسسات قوية التي ستنتج عن إجماع واسع في المجتمع. كما نادت إلى مواصلة النضال و أكدت أن الحل للأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا و خارج إطار الدستور الحالي.