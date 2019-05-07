قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي إن دائرته الوزارية تسعى ليكون الإمام على قدر عال من العلم والمعرفة والأخلاق أيضا ليؤدي رسالته في المجتمع، داعيا الأئمة إلى التخفيف على المصلين خلال أداء صلواتهم.

وأوضح بلمهدي في برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى، أمس الإثنين، أن وزارة الشؤون الدينية تسعى ليكون الإمام على قدر عال من العلم والمعرفة وأيضا، وهو المهم، متصفا بالأخلاق الحميدة ليؤدي رسالته في المجتمع لأنه مأمور أن يأخذ الدواء من القرآن الكريم ورمضان ويعطيه للمصلين.

وبشأن موقف الوزارة من صلاة التراويح، شدد بلمهدي على أن "الجزائر تتوفر على حفاظ للقرآن ومُجيدين له أيضا تبوؤوا المراتب الأولى في المسابقات العالمية"، مشيرا إلى أن خمسة جزائريين توجوا مؤخرا بجوائز في مسابقات عالمية بماليزيا ومصر والكويت وإيران رغم أنهم ليسوا متخصصين في الشريعة".

وأضاف:" لكن على الإمام التخفيف في صلاته رفقا بالمصلين، وذلك عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. و بالمناسبة أنصح إخوتي الأئمة بالتخفيف في دروس الوعظ التي تسبق صلوات التراويح قدر الإمكان، ولو تطلب أن يكون الدرس في أربع دقائق فليكن. يكفي أن يقدم للمصلين وعظا خفيفا يحفظونه أفضل من خطب لا يفهم أو يحفظ منها شيء.

وكشف الوزير عن رفع التجميد عن نشاط عدد من الجمعيات الدينية ببعض الولايات وفتح مساجد جديدة تحسبا لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير صندوق الزكاة ليلعب دوره في تقليل فاتورة الفقر من الجزائريين.