خرج طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو ، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، في مسيرة لتجديد مطلبهم برحيل النظام و رموزه و للتعبير عن رفضهم لخريطة الطريق التي رسمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و قائد الأركان القايد صالح من خلال ترديد شعارات " أولاش افوط أولاش" أي بمعنى لن تكون هنالك انتخابات يوم 4 جويلية " الطالب يلتزم سيستام ديقاج " كما جرت العادة، المسيرة هذه انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة و النصف من المدخل الشرقي لحسناوة حيث سار الطلبة و الطالبات بالرغم من حرارة الطقس و تزامنها مع اليوم الثاني من شهر رمضان باتجاه ساحة الشمعة المحاذية للمحطة القديمة لنقل المسافرين . مسيرة ، اليوم ، بالرغم من كونها شهدت تراجع في المشاركين فيها إلى أنها أكدت أن الطلبة مجندجون لمواصلة النضال من اجل رحيل النظام لفاسد و إرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي ببلادنا .

*من اللافتات المرفوعة اليوم خلال مسيرة الطلبة في ساحة البريد المركزي.

* مسيرة طلبة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس

لم يثن الصيام اليوم من عزيمة العشرات من طلبة وأساتذة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس للسير وسط أكبر طرقات المدينة كما جرت عليه العادة مع حلول كل يوم ثلاثاء، انطلاقا من مقر كلية العلوم الدقيقة والى غاية ساحة أول نوفمبر وسط تأكيد هؤلاء وإصرارهم على مواصلة الحراك إلى غاية بلوغ الأهداف المنشودة ما عكسته هتافات "لا رجوع لا رجوع حتى يتم المشروع".

وكان الطلبة بمعية عدد من أساتذتهم قد قرروا وبمجرد بلوغهم "ساحة كارنو" الوقوف لفترة أمام المساحة المحاذية لمقر محكمة سيدي بلعباس أين طالبوا العدالة بالإسراع في فتح ملفات الفساد من خلال ترديدهم لعبارات "يا قضاة يا قضاة حققوا في الملفات" ، في وقت جاءت فيه بعض الهتافات على شاكلة لوم وعتاب لجهاز القضاء على غرار تلك القائلة:"وين راكي يا عدالة والفساد داير حالة" ..."طرطاق داير حالة التوفيق داير حالة والسعيد داير حالة وين راكي يا عدالة؟" إلى غير ذلك من الشعارات المدوية التي سرعان ما امتزجت بالهتافات المعتادة المنادية بسقوط كل رموز النظام البوتفليقي على غرار "كليتو البلاد يا السراقين" و"قلنا قاع يعني قاع". م.م.

* مسيرة للطلبة في عنابة.

*مسيرة لطلبة جامعة مستغانم، للمطالبة بتنحية العصابة الفاسدة.

*الطلبة يرددون من البريد المركزي شعارات ضد رئيس الأركان أحمد قايد صالح

* مسيرة للطلبة في البويرة دعما للحراك الشعبي ، مطالبين رموز نظام بوتفليقة بالرحيل.

* انطلاق مسيرة الطلبة الآن مباشرة من تيزي وزو

* الطلبة من قسنطينة، بشعار "نصوم الفرض ولا نصوم على مطالب الحراك".

* "تيفو" الطلبة في ساحة البريد المركزي

* طلبة وهران.. بشعار صامدون حتى ترحلون

* طلبة جامعة ولاية سطيف في مسيرة حاشدة، وسط المدينة مطالبين بتغيير النظام.

* مسيرة حاشدة لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية تجوت شوارع المدينة مطالبين برحيل بقايا النظام.

* مصالح الأمن تحاصر البريد المركزي لمنع الطلبة من تنطيم مسيرة

* الطلبة يتجمعون في ساحة البريد المركزي

*الطلبة الجامعيون يتجاوزون السد الأمني ويحتجون بساحة البريد المركزي.

* البريد المركزي الآن.. بشعار "مناش حابسين"

*نظم طلبة جامعات العاصمة، مسيرة في ساحة البريد المركزي، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام.