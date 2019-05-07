مباشر: حراك الطلبة متواصل

أخبار الوطن
7 مايو 2019 () - الخبر
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* "تيفو" الطلبة في ساحة البريد المركزي

 

 

* طلبة وهران.. بشعار صامدون حتى ترحلون

 

 

* طلبة جامعة ولاية سطيف في مسيرة حاشدة، وسط المدينة مطالبين بتغيير النظام.

 

 

 

* مسيرة حاشدة لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية تجوت شوارع المدينة مطالبين برحيل بقايا النظام.

 

 

* مصالح الأمن تحاصر البريد المركزي لمنع الطلبة من تنطيم مسيرة

 

 

* الطلبة يتجمعون في ساحة البريد المركزي

 

 

*الطلبة الجامعيون يتجاوزون السد الأمني ويحتجون بساحة البريد المركزي.

 

 

* البريد المركزي الآن.. بشعار "مناش حابسين"

 

 

*نظم طلبة جامعات العاصمة، مسيرة في ساحة البريد المركزي، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام.

 

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