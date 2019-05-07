مباشر: حراك الطلبة متواصل
أخبار الوطن
7 مايو 2019 () - الخبر
* "تيفو" الطلبة في ساحة البريد المركزي
* طلبة وهران.. بشعار صامدون حتى ترحلون
* طلبة جامعة ولاية سطيف في مسيرة حاشدة، وسط المدينة مطالبين بتغيير النظام.
* مسيرة حاشدة لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية تجوت شوارع المدينة مطالبين برحيل بقايا النظام.
* مصالح الأمن تحاصر البريد المركزي لمنع الطلبة من تنطيم مسيرة
* الطلبة يتجمعون في ساحة البريد المركزي
*الطلبة الجامعيون يتجاوزون السد الأمني ويحتجون بساحة البريد المركزي.
* البريد المركزي الآن.. بشعار "مناش حابسين"
*نظم طلبة جامعات العاصمة، مسيرة في ساحة البريد المركزي، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام.