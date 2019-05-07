أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، بالشلف ووهران، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن ذات المفارز وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت، أوقفت ثلاثة تجار مخدرات، بحوزتهم 25 كيلوغراما من الكيف المعالج.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران وتلمسان، محاولات هجرة غير شرعية لـ 41 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين صالح وتيارت 55 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.