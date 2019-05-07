طرح مجمع "تثمين المنتوج الفلاحي" بالعاصمة اليوم الثلاثاء، كميات هائلة من الخضروات في السوق، في خطوة جادة لضرب احتكار التجار لعدد هام من المنتجات الفلاحية، وهي العملية التي ستمس كامل ولايات الوطن.

وأكد الرئيس المدير العام للمجمع بن حنيني للإذاعة الجزائرية، أن المجمع خصص 200 طن من التمر و50 طنا من الزيتون و 250 طنا من الطماطم لعرضها على مستوى ثلاث نقاط بيع بالعاصمة على أن تعمم على باقي ولايات الوطن قائلا "العملية بدأت أمس الاثنين، في ثلاث نقاط بيع ، لكن اليوم سنطرح كل المنتوجات وسنوفر كميات من الزيتون وزيت الزيتون والتمر والطماطم لأن هذه الأخيرة وحدها عرفت ارتفاعا غير مقبول في الأسعار وتدخلنا جاء لكسر الأسعار".

ويضم مجمع تثمين المنتوج الفلاحي 74 مزرعة نموذجية تحوي ست شعب ومن مهامها تطوير المنتوج الفلاحي، ويعتبر إنتاج زيت الزيتون آخر المشاريع التي يتطلع المجمع للعمل عليها مع شركاء إسبان .