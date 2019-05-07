أصيبت ثلاث طالبات إحداهن في حالة خطيرة ، في حادث اشتعال غاز متسرب من قارورة غاز للتخييم، داخل الإقامة الجامعية فسديس 5 ببلدية فسديس بولاية باتنة فجراليوم الثلاثاء، حسب ما أوردت "وكالة الأنباء الجزائرية".

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث الذي أحدث هلعا كبيرا وسط الطالبات وقع داخل غرفة بالطابق الثاني من الإقامة الجامعية وخلف إصابة ثلاث طالبات تتراوح أعمارهن بين 19 و23 سنة بجروح إحداهن تعرضت لإصابات متعددة بعد أن قفزت من الطابق الثاني في محاولة منها للنجاة.

وتم نقل الجريحات على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة ، بعد إسعافهن بعين المكان، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .