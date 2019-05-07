تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثاني بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية تقوم بسرقة المركبات بمدينة المدية، وتوقيف أفرادها الذين تتراوح أعمارهم مابين 28 و 34 سنة.

وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الماضي عند تلقي مكالمة هاتفية من طرف المواطنين عبر الخط الأخضر 1548، مفادها مشاهدة شخصين يحاولان دفع مركبة سياحية بأحد أحياء مدينة المدية قصد سرقتها، فور تلقي النداء سارعت قوات الشرطة إلى عين المكان للتحري في الأمر، وعند وصول عناصر الشرطة لاذ الشخصان بالفرار إلى وجهة مجهولة.

لتباشر بعدها عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري التي مكنتهم من معرفة صاحب المركبة، وبعد استدعائه إلى مقر الأمن الحضري والتحقيق معه أقر على أن المركبة ملكا له ولم يخول لأي شخص قيادتها، لتواصل مصالح الأمن الحضري الأول التحري في القضية بالتنسيق مع عناصرالشرطة العلمية لأمن الولاية، واستغلال لنظام التعرف الآلي للبصمات "AFIS" ، تم التوصل لمعرفة هوية أحد الفاعلين الذي يقطن بمدينة البرواڤية التي تبعد بـ 25 كلم عن عاصمة الولاية.

وبعد تمديد الاختصاص إلى مقر سكناه تم توقيفه واقتياده للتحقيق معه والذي أفضى إلى التعرف على شركائه الثلاثة الآخرين، الذين تم توقيف اثنين منهم، فيما يبقى واحد منهم في حالة فرار، وبعد مواجهة المشتبه فيهم بالدلائل التي تثبت الجرم المنسوب إليهم، أقروا واعترفوا.