يستعد نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لضم الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي بورتو البرتغالي، ياسين براهيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسبما كشفت عنه الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

ووفقا لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن مارسيليا يخطط للحصول على خدمات براهيمي، في خضم "الثورة" الكبيرة التي تعتزم ادارة الفريق إحداثها في "الميركاتو" الصيفي المقبل، وقد تمس أيضا المدرب رودي غارسيا.

من جهتها، أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، اهتمام مارسيليا لضم ياسين براهيمي، موضحة أن "الدراغاو" يعيش مشاكل مالية كبيرة، قد تدفعه لبيع لاعبه الجزائري، الذي يتقاضى راتبا كبيرا، يمكن لمارسيليا دفعه.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية تحدثت عن اهتمام أي سي ميلان بالحصول على خدمات براهيمي (29 سنة) في الصيف المقبل.

وسجل ياسين براهيمي، 13 هدفا وصنع 9 آخرين هذا الموسم مع فريقه الأزرق والأبيض في جميع المنافسات.