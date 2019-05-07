أمر والي ميلة محمد عمير بفتح تحقيق قضائي في حق رئيس بلدية فرجيوة محمد بوالصفصاف الذي تم إنهاء مهامه السبت الماضي، حسب مصادر مطلعة.

التحقيق حسب ذات المصادر يتعلق بسفريات رئيس البلدية السابقة والتي أغلبها كان يتم من دون تراخيص من الوالي، إلى جانب استظهاره لعطل مرضية مشكوك في شرعيتها.

الصراع بين الوالي و"المير" المقال من منصبه دخل مرحلة الحسم، وكل طرف سيكشف أوراقه للعدالة، وكان رئيس البلدية قبل الحراك يسافر في صمت ومن دون أي هزات، لتهب رياح الحراك ويفتح رئيس البلدية النار على الوالي بتحميل مسؤولية نهب العقار، ويقاطع مراجعة الانتخابات، ليأتي الرد من الوالي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني، ثم فتح تحقيقات في سفريات وشهاداته المرضية.