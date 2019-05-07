برمجت مباريات الجولة الـ27 لبطولة الرابطة الأولى المقررة يوم السبت 11 ماي، ليلا على الساعة 22سا 30 د، باستثناء مباراة نصر حسين داي- وفاق سطيف على الساعة 16سا00 وهذا في حالة إذا لم تصلح إنارة ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء رابطة كرة القدم المحترفة.

وتتميز هذه الجولة بعدة لقاءات مثيرة، سيما تنقل شبيبة القبائل (الثالثة) إلى قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة (السابع) ونادي بارادو الثاني لبجاية لملاقاة المولودية المحلية (15).

من جهته يواجه الرائد اتحاد الجزائر خصمه اولمبي المدية الذي يصارع من أجل البقاء.

وفي ذيل الترتيب، يلاقي اتحاد بلعباس (الـ16 )- الفائز في اللقاءين الأخيرين، جمعية عين مليلة ( الـ11) وأهلي برج بوعريريج ( الـ10)- شباب بلوزداد (التاسع) ودفاع تاجنانت (الـ12) - مولودية وهران (الـ13).

برنامج الجولة ال27 :

ببولوغين ( عمر حمادي): اتحاد الجزائر- اولمبي المدية

بقسنطينة (حملاوي): شباب قسنطينة - شبيبة القبائل دون جمهور

بتاجنانت ( لهوى اسماعيل) : دفاع تاجنانت- مولودية وهران

ببرج بوعريريج ( 20 اوت 55): اهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد

ببشار ( 20 اوت 55) : شبيبة الساورة- مولودية الجزائر

بجاية ( الوحدة المغاربية): مولودية بجاية - نادي بارادو

ببلعباس ( 24 فبراير): اتحاد بلعباس- جمعية عين مليلة

بالجزائر العاصمة (20 اوت 55): نصر حسين داي- وفاق سطيف.