يعاني المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي سيون السويسري لكرة القدم، أيوب عبد اللاوي، من "مشاكل" على مستوى القلب، قد تهدد مستقبله الكروي، حسب ما أورده الموقع السويسري "نو.ش".

وحسب نفس المصدر، فإن هذا المشاكل قد تم الكشف عنها خلال مراقبة طبية عادية.

ويشير نفس الموقع بأن "اللاعب السابق لاتحاد الجزائر كان عرضة للسقوط في أي لحظة على أرضية الميدان خلال اللقاءات التي خاضها" مضيفا بأن عبد اللاوي الذي اعتبر من أحسن اللاعبين خلال اللقاء الذي خسره فريقه الأسبوع الماضي أمام نادي زيوريخ (1-0)، كان من المفروض ألّا يشارك فيه".

والتحق عبد اللاوي (26 سنة) بنادي سيون خلال صائفة 2018، قادما إليه من اتحاد الجزائر، بموجب عقد بثلاث سنوات حيث خاض مجموع 16 مباراة مع النادي المنتمي للقسم السويسري الممتاز.

ولم يعلق نادي سيون الذي يصارع من أجل تفادي التفادي الهبوط للقسم الأسفل، عن وضعية اللاعب الجزائري الذي سيغيب عن المباريات القادمة والبداية بلقاء سان غال المقرر يوم 12 ماي لحساب الجولة الـ 33 للبطولة السويسرية.

وكان عبد اللاوي قد شارك مع المنتخب الجزائري في اللقاء أمام غامبيا (1-1) الذي جرى يوم 22 مارس الماضي بالبليدة لحساب الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس إفريقيا-2019 لكرة القدم.