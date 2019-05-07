حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في إطار نشاطاتها الاستكشافية وبمجهودها الذاتي، أربعة (04) اكتشافات جديدة هي حاليا قيد التقييم، حسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وحسب ذات البيان، فتتمثل هذه الاكتشافات في بئر للنفط على مستوى منطقة تقرت، وبئر للغاز حاوي على مكثفات بمستوى حوض أمجيد (منطقة القاسي)، وهذا فضلا عن بئرين للغاز حاويان على مكثفات في حوض بركين.

وتنم هذه الاكتشافات التي تدخل في إطار نشاطات البحث - يضيف المصدر- عن استراتيجية سوناطراك للحفاظ على الجهد المبذول في مجال الاستكشاف لتجديد احتياطاتها من المحروقات.