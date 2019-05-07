أعلنت مديرية التوزيع ببولوغين التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر, اليوم الثلاثاء عن انقطاع في التموين بالغاز مبرمج يوم الأربعاء في عدة أحياء من بلدية أولاد فايت، وذلك بسبب وجود أشغال.

وحسب بيان صادر عن مديرية التوزيع ببولوغين، فإن هذا الانقطاع سيكون على الساعة 10.00 صباحا وسيستمر إلى غاية انتهاء أشغال الربط على مستوى شبكة الغاز.

و يمس الانقطاع في التموين بالغاز الطبيعي الاقامات والأحياء التالية: ايرات بسة الرياح الكبرى, قاية بسة الرياح الكبرى, إقامة الهواء الجميل, ألسيمو الرياح الكبرى, إلى جانب حي 394 مسكن تعاضديه الصناعة البترولية الرياح الكبرى بأولاد فايت، حسب نفس المصدر.

وتضع مديرية التوزيع لبولوغين لفائدة الزبائن رقم مركز اتصال 3303 وذلك للاستعلام و الاستفسار.