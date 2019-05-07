تمكنت مصالح الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف من توقيف سبعة (7) أشخاص بحوزتهم 147 ألف أورو و 40 ليرة تركية وذلك على الطريق الوطني 84 بين عنابة و القالة, حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالاتصال بهذا السلك الأمني النقيب فاتح رحموني.



وأوضح نفس المصدر في لقاء مع الصحافة انعقد بمقر الدرك الوطني بالقالة بأن هذه العصابة من المهربين من بينهم رعية يحمل الجنسية الكاميرونية تم توقيفهم عندما كانوا على متن ثلاث مركبات سياحية بنقطة التفتيش الثابتة بحديقة الحيوانات لبرابطية التابعة لدائرة القالة.

وقد تم توقيف المتورطين ستة منهم من ولايتي الجزائر العاصمة و الطارف و الرعية الكاميروني خلال مراقبة روتينية, حسب ما أوضحه نفس المصدر, مضيفا بأن سلوكهم و تصرفاتهم جعلت عناصر الدرك يشتبهون فيهم فقاموا بتفتيشهم بدقة ما أسفر عن العثور على هذا المبلغ المالي المعتبر من العملة الصعبة.

وبالإضافة إلى الأورو و العملة التركية التي تعادل ما قيمته 30 مليون د.ج عثر عليها مخبأة بإحكام داخل حقيبة بإحدى المركبات, قام عناصر الدرك الوطني بحجز مجموعة من الهواتف النقالة و كذا السيارات الثلاث التي كانوا يستعملونها.

وسيحال المتورطون السبعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 65 سنة لاحقا للجهات القضائية لدى محكمة القالة عن تهم "تكوين شبكة إجرامية دولية" و "التهريب" و "نقل عملة", وفقا للنقيب فاتح رحموني.