نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، خبر استصدار وثيقة " شهادة الفقر" للمستفيدين من الإعانات المالية الممنوحة في إطار عملية التضامن الخاصة بشهر رمضان.

وجاء في بيان الداخلية أن مصالح الوزير دحمون تنفي نفيا قاطعا المعلومة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار وثيقة في بلدية بجاية بمسمى "شهادة الفقر" كشرط للحصول على إعانات الدولة للمعوزين ، وأكد البيان بأن هذه الوثيقة لا تتوفر على مستوى مكاتب الحالة المدنية ولا يتم استصدارها.

وقد تم تداول معلومات عن وثيقة "شهادة الفقر" عبر العديد من منصات التواصل الإجتماعي، حيث صدرت بمدينة بجاية، وكان لها الأثر البارز.