تفاجأ سكان ولايات الجنوب مع حلول شهر رمضان بالتوقيت الخاص بالالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث حدد على الساعة السابعة صباحا، مما يعني أن التلميذ مطالب رفقة أوليائه النهوض قبل الموعد على الأقل بنصف ساعة. وذكر أهل القطاع أن التوقيت يخص فترة الصيف في الجنوب، لكن أصحاب القرار أرادوا العمل به قبل موعده تزامنا مع الشهر الكريم. الأولياء وصفوا التوقيت بـ«العقوبة” ولسان حالهم يقول بأن الجنوب يتذكروه سوى في مواعيد العمل المجحفة ويتجاهلون مطالبه الأساسية، كازدواجية الطرق التي تحصد الأرواح في الجنوب الشرقي.