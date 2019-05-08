قامت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري بداية من يوم الاثنين، باستبدال اسم خط النقل المكتوب أعلى واجهة الحافلة، بعبارة “صح رمضانكم”، في مبادرة منها لتهنئة المواطنين، وخاصة المسافرين بحلول شهر رمضان الكريم، غير أن هذه الخطوة لم تلق ترحابا من طرف الجميع، كونها جعلت المسافرين مجبرين على الاستفسار عن وجهة الحافلة في كل مرة، سواء من السائق أو قابض التذاكر أو حتى من باقي المسافرين، بدلا من قراءة الوجهة بسُهولة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل فيما إذا كان هذا الإجراء سيستمر طيلة الشهر الفضيل أم لا؟