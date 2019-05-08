حاز نجل سيناتور من ولاية غربية قرضا بنكيا هاما لا يقل عن 300 مليار سنتيم وبتوصية “فوقية” من أجل شراء أسهم مستثمرة فلاحية عمومية تملك أخصب الأراضي الزراعية بولاية غربية أيضا وبمساحة تفوق 130 هكتار. الغريب في الأمر أن المعني ليست له أية خبرة أو كفاءة في النشاط الفلاحي تمكنه من تطوير المستثمرة والمحافظة على مناصب الشغل فيها. فلاحون ومهنيون قالوا بأنهم ينتظرون مرور “منجل” محاربة الفساد بالقطاع الفلاحي وخاصة المزارع العمومية التي تم التنازل عنها لفائدة الخواص في عمليات غابت عنها الشفافية وحضرت البزنسة وشبهة الفساد.