قدرت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت، تأثير إضرابات عمال المؤسسات الوطنية على الإنتاج الوطني بـ "أكثر من 1 مليار دولار".

ودعت الوزيرة خلال لقاء تقييمي ضم المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية، أمس الثلاثاء، مسؤولي المجمعات الصناعية الحاضرين إلى "المزيد من المرافقة والاتصال مع الشركاء الاجتماعيين بهدف وضع حد لإضرابات عمال المؤسسات الوطنية من أجل مطالب مهنية اجتماعية".

وللعلم فان القطاع الصناعي العمومي يضم 12 مجمعا صناعيا أنشأت منذ 2015.

وبخصوص آداءات المجمعات الصناعية، أشارت الوزيرة إلى وجود خمسة مجمعات صناعية ناجعة أكثر مقارنة بغيرها ممثلة بذلك قيمة إضافية هامة جدا في القطاع المنتج الوطني منه الاسمنت والصناعات الغذائية و الحديد و الصلب.

وقالت الوزيرة ، أن قطاع الصناعات الغذائية سجل سنة 2018 على المستوى الوطني قرابة 241 مليار دج من الاستثمارات (العمومية و الخاصة).

كما أعلنت تمازيرت عن توقع استحداث 20000 منصب شغل بفضل هذه الاستثمارات.

وأضافت أن "فرع الميكانيك يستحق التطوير من خلال تطوير المناولة و المناجم التي تشكل طاقة كبيرة تتطلب التطوير كونها تمثل مادة أولية لتطوير الصناعات التحويلية".