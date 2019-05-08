سيتم فتح مركز مكافحة السرطان أمام مرضى ولاية أدرار مطلع شهر جوان القادم حسبما أفاد مسؤولو مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الثلاثاء وكالة الأنباء الجزائرية.

وسيدخل المركز حيز الخدمة (140 سرير) بفتح مصلحتي علاج السرطان بالأشعة والعلاج الكيميائي كمرحلة أولى في انتظار وضع باقي المصالح الطبية في الخدمة تباعا، مثلما أوضح مدير القطاع بومادة محمد.

وخصص لإنجاز هذا المرفق الطبي غلافا ماليا بقيمة 6.35 مليار دج و مبلغ 1.5 مليار دج موجه للتجهيز الطبي المتخصص، وأنجز بمواصفات عالية من طرف فرع مجمع "كوسيدار" لأشغال البناء.

وجهز المركز بأحدث الوسائل الطبية المعتمدة في التصوير الطبي على غرار جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة إيكوغرافيا، و أخرى للتصوير الإشعاعي وعتاد المخابر و غيرها من الوسائل ذات المواصفات العالية لضمان تكفل أحسن بالمرضى.

كما يتوفر على مصالح علاج السرطان بالأشعة ومصلحة العلاج الكيميائي ومصلحة الأمراض السرطانية إلى جانب مصلحة التشريح الباطني والجراحة السرطانية والطب النووي، ومصلحة طب الأورام السرطانية وأمراض الدم و مصلحة للتخدير والإنعاش ومخبر مركزي إلى جانب وسائل لمعالجة النفايات الطبية.

و يضمن التأطير البشري المتخصص لهذا المركز أطباء أخصائيون في الأمراض السرطانية و العلاج بالأشعة و التخدير والإنعاش و فيزيائيين طبيين وبيوطبيين.