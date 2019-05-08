طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، كل التجار عبر التراب الوطني بالإقتداء بتجار سوق الشرفة في البويرة، بعد أن أطلقوا مبادرة "كل شيء بـ50 دج".

وجاء في منشور المنظمة "تحيي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك هؤلاء التجار على هذه اللفتة الطيبة التي تؤكد أنه مازال هناك تجار نزهاء يقدمون المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة و يدعون للتغيير بطريقة حضارية".

للإشارة قام تجار بلدية الشرفة بالاتفاق على بيع كل المنتجات الفلاحية بسعر موحد وهو 50 دينارا للكيلوغرام.