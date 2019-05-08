أطلقت وزارة التجارة تطبيق"أسواق" عبر الهاتف الذكي للسماح للمواطنين التبليغ الفوري عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أن "هذا التطبيق يسمح لكل مواطن متواجد على مستوى السوق، فبمجرد كبسه على زر المفتاح المرجعي يضغط على خانة عدم احترام السعر المرجعي للسوق في كل سوق من هذه الأسواق المراقبة يوجد هناك عون رقابة محلي على مستوى السوق الذي يتلقى آليا المعلومة بخصوص أي منتوج زراعي خضر أو فواكه كانت لا على وجه التحديد. ومنه يتحول المستهلك من صفة مستهلك وفقط إلى مراقب".

من جهته، نوه رئيس الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، بتطبيق "أسواق" الذي يضمن السرعة الفائقة في التدخل داعيا المستهلكين إلى تحميله، مؤكدا أن: "هذا التطبيق يعتبر فعالا في سرعة اتخاذ القرار، وثماره تتأتى أولا من خلال تحميل هذا التطبيق على هواتفهم النقالة للإسهام في هذه العملية الرقابية حتى يساعد السلطات العمومية، كما يتيح للمراقبين المعلومات الكافية لاتخاذهم القرار المناسب".

وجدير بالذكر، أن هذا التطبيق متوفر باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانجليزية.