أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خفض عدد رحلاتها في اتجاه المطارات الفرنسية، بسب الإضراب الوطني للوظيف العمومي مرتقب غدا الخميس بفرنسا.

ونشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" إنه "بسبب إشعار الإضراب الوطني للخدمة العامة في فرنسا يوم الخميس، 9 ماي 2019، في تسعة مطارات فرنسية، بما فيها ثلاثة بباريس، تضطر الشركة الوطنية إلى تخفيض رحلاتها من وإلى مطارات باريس أورلي وليون ومرسيليا"، وأشار المصدر إلى أنه سيتم استيعاب هذه الرحلات برحلات أخرى تم برمجتها.

وأكدت الشركة أن الرحلات المعنية هي رحلتا الجزائر – أورلي (AH1006/07 et AH1010/11)، و الجزائر- مرسيليا (AH1022/23)، وقسنطينة مرسيليا (AH1426/27)، ووهران- ليون (AH1080/81).