تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من حجز ما يقارب نصف كيلو من الكوكايين و مبلغ مالي يربو عن الـ 700 مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة كانت بحوزة مجموعة من المتاجرين بالمخدرات، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان ذات المصالح.

و أوضح البيان أن مصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، أوقفت ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 سنة على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، تورطوا في جناية المتاجرة بالمخدرات الصلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة مع مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، و تم حجز (395) غرام من الكوكايين وسيارتين سياحيتين و (05) هواتف نقالة إضافة إلى ما يقارب الـ (700) مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة.

كما توصلت ذات المصالح إلى محجوزات أخرى على غرار 6.5 غرام من القنب الهندي و ميزان إلكتروني و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قارب (700) مليون سنتيم و مبالغ من العملة الصعبة تمثلت في(54625)أورو،(23172) دولار أمريكي، (9170) ليرة إنجليزية،(3910) دولار كندي،(1000) ليرة لبنانية، (165) دينار تونسي، (20) فرنك سويسري، سيارتان سياحيتان، (05) هواتف محمولة، (03) جوازات سفر جزائرية و جواز سفر صادر عن دولة أجنبية.

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.