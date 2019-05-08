دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) إلى ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

وحث بيان للنقابة عقب انعقاد دورة استثنائية لمجلسها الوطني اليوم الأربعاء على ضرورة " المشاركة الواسعة والقوية في المسيرات الشعبية السلمية ليوم الجمعة".

وأضاف البيان أن النقابة ستعمل بجدية على تعبئة ودعم ديناميكية استمرار الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق مطالبه وأهدافه.

وحسب "الكنابست" فإن القطيعة مع النظام الحالي ضرورية، وذلك بالعمل على تأسيس مرحلة انتقالية يشرف على تسييرها وجوه تحمل مصداقية وقبول شعبي.