أنهى الدولي الجزائري ولاعب نادي برينت فورد، سعيد بن رحمة، الموسم الكروي 2018-2019 كأحسن ممرر حاسم في بطولة القسم الثاني الانجليزية، بمجموع 14 تمريرة حاسمة.

وعلى غرار تألقه كأحسن ممرر، نال بن رحمة (23 سنة)، لقب أحسن هدف سجله نادي برينت فورد في "التشامبيان تشيب" لهذا الموسم.

وبرز لاعب نيس السابق، خلال أول موسم له في انجلترا تحت ألوان هذا النادي، بإحصائيات مميزة: 10 أهداف، 14 تمريرة حاسمة خلال 38 مباراة في البطولة، منها 29 مرة كأساسي.

وبالرغم من الشكوك التي تحوم حول مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر بسبب الإصابة على مستوى الكاحل والتي أبعدته عن الميادين لمدة شهر، إلا أن بن رحمة سيكون من بين صفقات "الميركاتو" المقبل، سيما وأنه مطلوب لدى بعض الفرق في "البريمر ليغ" الانجليزية.