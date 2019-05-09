إذا كان حميد ملزي، مدير إقامة الدولة نادي الصنوبر، قد عمّر في منصبه 25 سنة وانتهى مقامه بسجن الحراش، فإن محفوظ قرباج، مدير المطبعة الرسمية، وهي مؤسسة ذات طابع عمومي واقتصادي وتابعة لرئاسة الجمهورية، قد تجاوز 25 سنة بقليل ومازال يدير المؤسسة وسط تململ كبير بين عماله وإطاراته بخصوص الاتفاقية الجماعية التي لم تتم مراجعتها منذ فيفري 1998، أم أن قدرهم محتوم إلى حين تقرر الرئاسة مثلما فعلت بحميد ملزي. الأيام، بل قد تكون الساعات القادمة هي التي تجيبنا، خصوصا إذا علمنا أن المطبعة الرسمية تؤجر لدى إقامة الدولة التي كان يديرها ملزي عدة فيلات رغم توفرها على مساكن في مقرها لكن يسكنها غرباء ومقيمون خارج أرض الوطن.