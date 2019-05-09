أعربت الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء، عن تطلعها في أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة يوم 04 جويلية المقبل في ظروف جيّدة وبكل شفافية.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بخصوص الأوضاع السياسية في الجزائر "إن الجزائر تمر بمرحلة مهمة من تاريخها". وأضاف لودريان أنه :"بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعنا مع الجزائر فنحن مهتمون للغاية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد، معددا ثلاث ركائز لتعامل الخارجية الفرنسية مع الأوضاع في الجزائر وهي :"أولا، أن يكون الشعب الجزائري سيدا في اختيار ممثليه بكل شفافية وحرية، ثانيا، أن تحافظ فرنسا على علاقات الصداقة التي تجمعها مع الجزائر، وثالثا، الأهمية البالغة لاستقرار الجزائر بالنظر إلى كونها بلدا محوريا في إفريقيا وفي حوض المتوسط ". وتابع بقوله، "نتمنى أن يجد الشعب الجزائري الحل المناسب للخروج من هذه الأزمة"، مؤكدا على أن الأوضاع في الجزائر تنطوي على تأثيرات عديدة على بلاده.