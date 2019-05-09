كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، عن إن أسعارالغذاء العالمية ارتفعت نحو1.5% في أفريل، بفعل قفزة في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان مما طغى على تأثير انخفاض أسعار الحبوب.

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي والتي تكهنت فيها بإنتاج قياسي في 2019 بعد تراجع في 2018.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.1 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 167.5 نقطة في مارس.

وكانت القراءة السابقة لشهر مارس عند 167.0 نقطة.

وسجل المؤشر في أفريل أعلى مستوياته منذ جوان الماضي لكنه مازال أقل نحو 2.3 % عن مستواه قبل عام.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 % مقارنة مع مارس في رابع زيادة شهرية على التوالي بفعل الطلب القوي على واردات الزبد والحليب المجفف كامل الدسم والجبن.

وارتفع مؤشرا أسعار السكر والزيوت النباتية لكن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 2.8 % في الشهر الماضي في رابع انخفاض على التوالي حيث قاد القمح موجة الانخفاض بعدما أثرت توقعات بوفرة الإنتاج في العام الحالي على الأسعار.

وفي أول توقعاتها للعام الحالي توقعات الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2.722 مليار طن بزيادة 2.7 % عن مستويات العام الماضي عندما انخفض الإنتاج.

وقالت الفاو "من بين الحبوب الرئيسية، سيسهم القمح والذرة والشعير بأكبر قدر في زيادة إنتاج الحبوب، بزيادات إنتاج سنوية متوقعة عند 5.0 و2.3 و5.4 %على الترتيب".