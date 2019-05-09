أعربت سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، عن استغرابها بعد قراءة البرقية الإعلامية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، بعنوان "فرنسا تأمل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في ظروف حسنة".

وأضاف بيان للسفارة الفرنسية تحصلت "الخبر" على نسخة منه، "أن هذه البرقية توحي بأن تصريحات وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف لودريان هي تصريحات جديدة. غير أنها في الحقيقة تعود إلى تاريخ 6 مارس 2019 ، خلال جلسة مساءلة شفهية للحكومة في المجلس الوطني .

وعليه تضيف نفس الوثيقة " فإن هذه التصريحات لا تعكس البتة الموقف الفرنسي بتاريخ الأربعاء 9 ماي 2019."