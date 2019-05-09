استدعيت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الى غرفة التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، للإدلاء بشهادتها في قضية تتعلق بسير التحقيق في ملف سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المدعو بشير، المتهمين بالتآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة.

وعلمت "الخبر" من مصدر رسمي، أن لويزة حنون كانت قد تلقت مساء أمس الأربعاء استدعاء من قبل احد أعوان القوة العمومية، يتضمن طلب حضور إلى غرفة التحقيق الثانية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، يوم الخميس9 ماي 2019 ، على الساعة العاشرة صباحا.

وأشار حزب العمال في بيان له نشر على فايسبوك " إلى كل المناضلات و المناضلين والأصدقاء و الرأي العام .

السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال متواجدة إلى غاية الآن الساعة الثانية و40 دقيقة في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي إستلمته.

سيتم اعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب."