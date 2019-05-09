تشهد تسع بلديات بولاية تيسمسيلت منذ اليوم الخميس، تذبذبا في التموين بالمياه الصالحة للشرب جراء تفكك قناة الدفع لسد "كدية الرصفة" بسبب انزلاق التربة، حسبما جاء في بيان للوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

ويمس هذا الانقطاع بلديات لرجام، سيدي العنتري، المعاصم، عماري، سيدي عابد، تيسمسيلت، أولاد بسام، خميستي والعيون، استنادا إلى نفس المصدر، الذي أرجع هذا التذبذب المسجل منذ الساعة السادسة صباحا لتفكك قناة الدفع الرئيسية لسد "كدية الرصفة" ذات القطر 700 ملم الناجم عن انزلاق للتربة والذي تسببت فيه الأشغال الجارية والمتعلقة بقطاع الأشغال العمومية بالمدخل الجنوبي لمدينة تملاحت.

وتواصل فرق التدخل التابعة لوحدة الجزائرية للمياه بمعية مصالح مديرية الموارد المائية أشغال إصلاح العطب الذي أصاب هذه القناة.

وطمأنت ذات الوحدة زبائنها بالبلديات المذكورة بأن عملية التموين بالماء الشروب "ستستقر" وذلك مباشرة بعد الانتهاء من أشغال صيانة القناة.