استمعت اللجنة القانونية والإدارية لمجلس الأمة اليوم الخميس إلى العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات، فيما يخص قضية رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

وجاء في بيان لمجلس الأمة "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور و المادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، اليوم الخميس 09 ماي 2019، برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض إعداد تقريرها في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة".