تجمع نهار اليوم العشرات من الصايدلة أمام مقر ولاية ميلة احتجاجا على إدانة زميلة لهم الثلاثاء الماضي بعشر سنوات حبسا نافذا في قضية كيفت على أنها بيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية. الاحتجاج حضره رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري الذي حضر إلى ميلة لمساندة ومؤزارة الصيادلة، إلى جانب حضور صيادلة من ولايات مجاورة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية صرح رئيس نقابة الصيادلة قائلا: "المعروف أن العديد من المواد الصيدلانية غير مصنفة رسميا كمهلوسات أومؤثرات عقلية، فلماذا يدان الصيادلة ويحكم عليهم جورا وبصفة غير قانونية وتعسفية وبصفة خاطئة في فهم القانون، نطالب بتطبيق حسن للقانون وبتطبيق القانون رقم 04/18 "واعتبر بلعمبري الصيادلة ضحية قوانين أو سوء فهم للقانون قائلا " لا يجب تجريم الصيادلة على مواد غير مصنفة ولا يجب وضعهم في الحبس، هذا انحراف وسوء استعمال القانون أو عدم فهم القانون".

وقال الصيادلة أنهم ضحية مهنتهم، "نحن نعمل طبقا للقانون ونتعامل مع وصفات طبية ثم ندفع ثمن تعاملنا مع المرضى، لقد تعرض الكثير من الصيادلة لاعتداءات وبعضها وصل إلى الموت "وطالب الصيادلة بتحرير القانون الجديد ورد الاعتبار للمهنة مع الإفراج عن الصيدلية التي تم حبسها بسبب سوء فهم القانون.